«إيكونومست»: نمو قوي لاقتصاد أبوظبي

أصدرت وحدة «إيكونومست إنتيليجنس يونيت»، التابعة لمجلة «إيكونومست» البريطانية، تقريراً لتقييم أداء اقتصاد أبوظبي خلال الربع الأول من الشهر الجاري، ذكرت فيه أن أبوظبي حققت نمواً اقتصادياً قوياً بلغت نسبته 9%، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية للربع الأول من عام 2018 إلى 223.6 مليار درهم، مقارنة بـ205.1 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2017، بمعدل نمو بلغ 9%.
وأفاد التقرير بأن القطاع النفطي مثّل 38% من اقتصاد أبوظبي، بينما استأثرت القطاعات غير النفطية بنسبة الـ62% المتبقية، وذلك خلال الفترة التي شهدت تراجع أسعار النفط العالمية، من 2014 حتى 2017.