المسافرون الدوليون ينعشون النقل الجوي في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

ينتظر قطاع الطيران بالدولة نمو كبير، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة حالياً من زيادة ملحوظة في عدد المسافرين الدوليين الذين تستقبلهم، وفقاً لأحدث البيانات التي نشرتها وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس، نقلاً عن منصة «إس إي إم راش» الأميركية المتخصصة في الأبحاث وتحليل البيانات.

وقال آدم زيدان، مدير الاتصالات المؤسسية في «إس إي إم راش» لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا: «تؤكد بياناتنا التي توصلنا إليها من أبحاثنا عبر الشبكة الدولية للمعلومات زيادة واضحة في بحث المقيمين في الإمارات، السعودية والكويت على الرحلات الجوية المتجهة إلى أوروبا ومنطقة الشرق الأقصى، وخاصة في فصل الصيف، وهو الاتجاه الذي يصل إلى ذروته في شهري يونيو ويوليو».

ورصدت البيانات ارتفاعاً بنسبة 7 % في الطلب على الرحلات الجوية الخارجية بالمنطقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما يعد أداءً قوياً.

وتصدر مطار دبي الدولي للعام الرابع على التوالي قائمة أكبر مطارات العالم من حيث إجمالي أعداد المسافرين الدوليين، بعد أن ارتفع عدد المسافرين عبر المطار خلال عام 2017 إلى 88.2 مليون مسافر، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مؤسسة مطارات دبي.

وأَضاف زيدان قائلاً: «وفيما يخص المقيمين في الإمارات تحديداً، التي باتت وجهة عالمية في حد ذاتها، وباتت أيضاً مركزاً عالمياً لاتصال الرحلات الجوية، فإن ذروة بحثهم عن الرحلات السياحية الخارجية تكون في شهري يناير ويوليو».

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فقد شهد الطلب على الناقلات الجوية الشرق الأوسطية زيادة بنسبة 11% في يونيو الماضي، بالمقارنة مع يونيو 2017.

وقال زيدان أيضاً: «ثمة عاملان شديدا الأهمية في صالح الناقلات الخليجية، وهما امتلاكها أساطيل ضخمة من الطائرات العصرية، واتساع نطاق شبكات الوجهات التي تصل إليها هذه الناقلات، بحيث تغطي قارات العالم الست».