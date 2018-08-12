35.6 ملياراً سوق السلع الفاخرة محلياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكر تقرير نشرته شركة الأبحاث والدراسات العالمية «ريسيرتش أند ماركتس» إن الإمارات تعد واحدة من أكثر الأسواق جاذبية للسلع الفاخرة بين دول الشرق الأوسط، حيث ناهز سوق السلع الفاخرة في الدولة 9.7 مليارات دولار (35.64 مليار درهم) في عام 2017.

وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن تصل القيمة السوقية إلى نحو 14.9 مليار دولار (54.75 مليار درهم) بحلول عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ أكثر من 7.4% خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

وأرجع التقرير نمو سوق السلع الفاخرة في الإمارات بشكل كبير إلى حقيقة وجود عدد كبير من المستهلكين الأثرياء، الذين ينفقون الملايين مقابل السلع الفخمة.

وأضاف التقرير: إن المقيمين الأثرياء ينفقون مليارات الدراهم لشراء الملابس الفاخرة، والأحذية، والسيارات. وبصرف النظر عن هذا، فإن صناعة السياحة والسفر المزدهرة أسهمت في جعل الإمارات أكبر وجهة للتسوق في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع: ثمة قوة أخرى تسهم في تعزيز توسع آفاق النمو للسلع الفاخرة في المنطقة، علاوة على ذلك، انتعاش التجارة الإلكترونية الذي وفّر وصولاً سهلاً إلى المعلومات، والأسعار المتعلقة بالمنتجات عبر الإنترنت في أي وقت من الأوقات. وقد أسهم ذلك أيضاً في النمو الإجمالي لسوق السلع الفاخرة في الإمارات.