أعظم قصة نجاح في السياحة الإقليمية

Ⅶدبي- وائل الخطيب

ذكرت «ميد» في تقرير حديث لها «إن دبي تعتبر أعظم قصة نجاح معروفة في مجال السياحة الإقليمية حتى الآن، فقد استحضرت مجموعة قوامها طيران الإمارات، والاستثمارات المحلية في مجال الضيافة، والفعاليات ذات الشهرة العالمية، لوضع بصمتها على خريطة السياحة العالمية، بينما تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط في قائمة أفضل 15 مدينة للزيارة نشرها موقع «فري باسنجرز» المتخصص في مكافآت السفر». وأضافت «ميد»: اكتسبت دبي شهرة كونها مركزاً دولياً حديثاً، تحفل بمجموعة متنوعة من عوامل الجذب، ولكنها صاغت إلى حد كبير هويتها المستقلة عن جيرانها. وهناك مجموعة متنامية من مناطق الجذب الحديثة من إبداع الإنسان، مثل أطول مبنى في العالم، وأكبر مركز تسوق، إضافة إلى بعض أكبر المنتزهات الترفيهية في العالم، ومجموعة متنوعة من الفعاليات التجارية والترفيهية والرياضية الدولية. وهذه الإنجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين أصبحت مثار إعجاب العالم.

وأضاف التقرير: إن هناك على الأقل ثلاثة عوامل رئيسية تؤكد الإمكانيات الاستثنائية التي تتمتع بها المنطقة، استفادت منها دبي وجعلتها مركزاً سياحياً عالمياً. ولعل الموقع هو أهم الفرص الاستراتيجية المتاحة للمنطقة، حيث تقع على مفترق طرق دولي، ومن المتوقع أن تصبح عاملاً هاماً بشكل متزايد بسبب العوامل الديموغرافية والاقتصادات الديناميكية في آسيا وأفريقيا.

وقال موقع «فري باسنجرز»: إن دبي، مكان تتلاقي فيه الرفاهية المترفة، والتقاليد العريقة، ديدنها تقديم أفضل مشهد على الإطلاق في العالم. لا يوجد مكان يضاهي دبي ولا توجد مدينة على هذا الكوكب ستعطيك مثل هذا المذاق اللذيذ للحياة، في عالم يعج بخيال معاصر.