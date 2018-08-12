عروض العيد تُشعل المنافسة بين فنادق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استنفر القطاع الفندقي في أبوظبي جميع طاقاته قبل نحو أسبوعين من عيد الأضحى من خلال حزم عروض خاصة، وخصومات على أسعار الغرف والمطاعم بنسب بين 20% إلى 30%، في إطار المنافسة للظفر بحصة أكبر من «كعكة» الإقبال على الإقامة الفندقية من قبل المواطنين والمقيمين والزائرين من دول التعاون.

وقال مسؤولون ومختصون في القطاع الفندقي بالعاصمة، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن الفنادق تحرص دائماً على طرح عروض تنافسية خلال الأعياد والمناسبات وأشهر الصيف بهدف جذب أكبر عدد من الزوار والسياح وتنشيط الحركة السياحية، مشيرين إلى أن الفنادق ركزت في عروضها على تخفيض أسعار الإقامة وتقديم خدمات مجانية، فيما فضلت فنادق أخرى التركيز على تنوع الأطباق وتقديم قائمة واسعة من الأطعمة والمشروبات التي تتناسب مع عيد الأضحى.

واستقطبت أبوظبي نحو 2.4 مليون نزيل فندقي في النصف الأول بنمو 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يؤكد المضي نحو تجاوز عدد النزلاء القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 5 ملايين نزيل فندقي، وفق بيانات دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي.

ووصلت الإيرادات الكلية لنحو 162 فندقاً في الإمارة توفر 31.54 ألف غرفة إلى 2.65 مليار درهم في النصف الأول من 2018 وبلغ متوسط سعر الغرفة نحو 342 درهماً وارتفعت نسبة الإشعال إلى 71% .

إقبال كبير

وقال رالف ميهراباني، مدير المبيعات والتسويق في فندق «جراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات»، إن الفندق يعمل على مجموعة واسعة من العروض للمواطنين والمقيمين في دول الخليج خلال عيد الأضحى المبارك، بحيث تتضمن إقامة في الفندق بتكلفة 900 درهم للغرفة في الليلة الواحدة.

وتوقع ميهراباني، إقبالاً كبيراً على فنادق أبوظبي خلال عطلة العيد لا سيما من قبل المواطنين المحليين إلى جانب السياح من كل دول الخليج في ظل مساعيهم لقضاء الإجازة في العاصمة أبوظبي التي تضم مجموعة كبيرة من الوجهات السياحية الشهيرة إلى جانب عروض الألعاب النارية خلال فترة العيد.

وقال كريم نحاس، مدير عام فندق «بيرل روتانا» في أبوظبي، إن عيد الأضحى يشكل مناسبة مهمة لا سيما في ظل الإقبال الكبير والمتوقع على الفنادق لقضاء العطلة، مشيراً إلى أن الفندق عمل على تقديم مجموعة من العروض الحصرية خلال فترة العيد، لا سيما وأنه أول عيد أضحى نحتفل به في الفندق منذ افتتاحه في مارس الماضي.

عروض متنوعة

وقال بيلي كانيلاس، مدير عام مرسى ياس مارينا، إن مرسي ياس مارينا سيقدم مجموعة متنوعة من العروض خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سيجري تقديم عروض الألعاب النارية التي تبدأ 9 مساءً لتبهر الحضور بأضوائها الملونة الأخاذة التي تنعكس على مياه الخليج العربي، ما يضمن قضاء أوقات استثنائية على مدار 3 أيام، كما يوفر مرسى «ياس مارينا» خلال فترة عيد الأضحى مجموعة من عربات الأطعمة المميزة والعديد من المطاعم المرموقة الحائزة على جوائز، سانحاً لسكان العاصمة الإماراتية وزوارها الانغماس بمذاق تشكيلة متنوعة من النكهات الشهية.

وأشارت بانة طوقان، مديرة إدارة المبيعات والتسويق في فندق روزوود أبوظبي، إن الفندق استعد لعطلة عيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من عروض الإقامة في غرف وأجنحة الفندق، والتي تتضمن خصومات تصل إلى 35% على الإقامة في أجنحة الفندق، إلى جانب عرض عيد الأضحى للمقيمين في دولة الإمارات والذي يشمل خصم 10% على الإقامة في الغرف وبوفيه الإفطار، وأيضاً خصم 20% على تناول الطعام في مطاعم الفندق وعلى العلاجات الطبيعية في المنتجع الصحي.

وتوقع مارك دي بيير مدير عام منتجع وفلل السعديات روتانا، استقبال عدد كبير من العائلات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك في منتجع روتانا الجديد، لا سيما مع تقديمنا مجموعة واسعة من العروض الحصرية تشمل الأطعمة وتضم حوالي 100 طبق من مختلف أنحاء العالم.

وقال خالد الشرباصي المدير العام لمنتجع دانات العين، إن الفندق أطلق باقة من العروض المُميّزة خلال فترة العيد ليُتيح أمام الضيوف والزوار فرصة الاحتفال مع العائلة والأصدقاء.

رواج

توقّع المسؤولون تجاوز نسب الإشغال الفندقية 90% على حسب طبيعة كل فندق، مشيرين إلى أن عيد الأضحى يأتي بالتزامن مع حالة الرواج السياحي التي تشهدها أبوظبي خلال فترة الصيف، خصوصاً في ظل تنوع الوجهات السياحية إلى جانب توالي افتتاح مناطق ترفيهية مغلقة كان آخرها عالم «وارنر برازر»، إضافة إلى «عالم فيراري»، و«ياس واتر وارلد».