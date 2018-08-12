14 % نمو عدد نزلاء فنادق عجمان في النصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

ارتفع عدد النزلاء في فنادق عجمان 14% خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بدعم من تنامي جهود ترويج الإمارة ونجاحها في تنويع أسواقها السياحية، وهو ما انعكس على نسب الإشغال التي ارتفعت بنسبة 5%.

وبلغ إجمالي إيرادات عجمان من قطاع السياحة والضيافة 242 مليون درهم مقارنة مع 228 مليوناً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي وبزيادة 6٪.

وأظهرت البيانات الفندقية أن نمو متوسط العائد على الغرفة الفندقية خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع 20% مقارنة مع النصف الأول 2017.

وانعكس تطور المعالم السياحية في عجمان على متوسط إقامة النزلاء في المنشآت الفندقية الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 16% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: «نجحت الدائرة من خلال تنفيذ خطط ترويجية محكمة في استهداف الأسواق الإقليمية والعالمية التي تصدّر أعداداً كبيرة من السيّاح إلى الخارج، من خلال مشاركاتها الفاعلة في كبرى المحافل والمعارض السياحية والتجارية المتخصصة حول العالم، والتي تسهم في التعريف بمنتج عجمان السياحي، بالإضافة إلى قيامها بتنظيم جولات ترويجية في دول أوروبية وآسيوية وتوقيع شركات واتفاقيات تعاون مع شركات سياحية رائدة في العديد من الدول حول العالم، كما نجحت خلال الشهور الماضية في استقطاب العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية التي أسهمت في تنشيط الحركة السياحية وبتعزيز نسب الإشغال الفندقي في عجمان».

وأوضح أن دائرة التنمية السياحة كثفت جهودها الفترة الماضية لتوسيع قاعدة الأنشطة السياحية وتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على دعم وتقديم أفضل الخدمات السياحية لزوار الإمارة، وذلك ضمن رؤية استثمارية سياحية متكاملة ترتكز على مستهدفات عجمان 2021، إضافة إلى عدد من المشاريع البيئية والترفيهية التي تواكب النمو المتزايد في أعداد السياح للإمارة.