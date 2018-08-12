دبي توظف الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن تقدم مركز دبي بين أكثر مدن العالم ابتكاراً يظهر مدى التطور الذي حققته دبي في مجال الابتكار تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون الإبداع والابتكار في مقدمة الأولويات لتحقيق أعلى مستويات التطور والوصول إلى الريادة العالمية في كافة المجالات لتعزيز مكانة دبي كنموذج عالمي تقتدي به الدول على امتداد العالم.

وأضاف أن الإمارة تعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب والابتكارات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ونحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة تقدم دبي.