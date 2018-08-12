«إميركوم» أفضل شريك لـ «سيسكو» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت «إميركوم» على عدد من الجوائز خلال «قمة شركاء سيسكو» في دبي وكان أبرزها جائزة «أفضل شريك في الإمارات لهذا العام». يعكس تكريم «إميركوم» جهودها ومساهماتها الكبيرة كواحدة من أبرز شركاء التوزيع لـ«سيسكو».

كما حصدت «إميركوم» جوائز «أفضل مزود خدمات»، و«أفضل شريك تجاري»، و«أعلى معدل تبني في الاتفاقيات المؤسسية لتعاون العملاء» وجائزة «أفضل شريك في الإمارات» التي تعتبر إحدى أهم الجوائز التي حصلت عليها الشركة كونها تضع «إميركوم» في مكانة متميزة عن باقي شركاء «سيسكو».

وقال محمد أبو زكي، الرئيس التنفيذي لشركة «إميركوم»: «أثبتنا من جديد قدرتنا كشركة رائدة في مجال توفير خدمات التكنولوجيا في المنطقة وذلك من خلال فوزنا بعدد من الجوائز المرموقة خلال «قمة شركاء سيسكو».