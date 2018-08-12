حملات رقابية على المنشآت الاقتصادية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كثفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بموسم عيد الأضحى المبارك، كأسواق المواشي وصالونات الحلاقة. تأتي الحملات في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة.

وتواصل إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة، والتي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية في الإمارة كسوق الجبيل وأسواق المواشي وغيرها، لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات.

وقال علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية في اقتصادية الشارقة، إن الهدف الأساسي لهذه الحملات والجولات الرقابية هو التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق.