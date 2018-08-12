«سيدات أعمال عجمان» يستعرض فن الإلقاء والتأثير

المصدر: عجمان - البيان

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان دورة بعنوان «فن الإلقاء والتأثير والإقناع» بالتعاون مع سفراء مجلس الإمارات، وقدم الدورة مدير التطوير بسفراء مجلس الإمارات ـ المستشار هاشم الوالي، بحضور أكثر من 80 مشاركاً.

وتضمنت محاور الدورة الإلقاء والاستماع والعرض والتأثير، وفي بداية الدورة عرف المحاضر الإلقاء وتاريخه والفرق بين التدريب والتعليم والمادة المتضمنة للمقدمة والموضع والنهاية، وعرف مهارات الإلقاء بأنها تتضمن الثقة بالنفس والمعرفة والهدف والرسالة والتأثير وغيرها من العوامل المساعدة.

واستعرض المحاضر فنون الإلقاء والنصائح الخاصة لتنمية القدرات في إلقاء المحاضرات. وأكد هاشم الوالي أهمية التواصل البصري والحركي بين المقدم والمتلقي، كما عرف الحضور بمهارات المستمع والمتلقي، هذا إلى جانب استعراض صفات الشخص المؤثر.

من جانبها أوضحت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن المجلس يعتمد خطة عمل يستهدف من خلالها تعزيز تواصله المباشر مع سيدات الأعمال والمجتمع المحلي من خلال تنظيم دورات وورش عمل متخصصة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من شركاء المجلس.