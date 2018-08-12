التكنولوجيا تغزو كل القطاعات

بات لتقنيات الذكاء الاصطناعي موطئ قدم ليس بالهين في كل القطاعات الاقتصادية، بعد أن أصبح ينظر إليه على أنه المحرك الأكبر لنمو الأعمال في إمارة دبي، التي تعطي للذكاء الاصطناعي أهمية مضاعفة وتتصدر في تطبيق تقنياته إقليمياً.

قطاعات تستفيد من الذكاء الاصطناعي:

1- البنوك

2- العقار

3- التجزئة

4- السياحة

5 - النقل

6- الصحة

7- الفضاء

8- الطاقة المتجددة

9- المياه

10- التعليم

11- البيئة

12- المرور

أهداف دبي من استخدام الذكاء الاصطناعي:

1- توفير تكاليف إنجاز المشاريع

2- تيسير حياة المواطنين والمقيمين

3- إنجاز الأعمال بسرعة ومن دون أخطاء

4- زيادة الإنتاج الإجمالي بنسبة 26%