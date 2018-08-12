«غرفة أبوظبي» تنظم معرض العين للمشاريع الصغيرة 17 سبتمبر

المصدر: العين - وام

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تنظم غرفة تجارة أبوظبي معرض العين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دورته الثالثة 17 و18 سبتمبر المقبل بمركز العين للمؤتمرات.

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي أن المعرض أصبح المنصة الأكثر فاعلية لزيادة القدرات التنافسية وتوسيع نطاق الفرص بين رواد الأعمال في القطاع الخاص، موضحاً أن تنظيم المعرض للدورة الثالثة يأتي التزاماً من الغرفة تجاه تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة فضلاً عن كونه حقق نجاحاً كبيراً خلال دورتيه السابقتين وجمع المستثمرين والوفود التجارية من أرجاء الدولة.

وأضاف أن المشاريع الصغيرة من القطاعات الحيوية التي تدعم اقتصاد الدولة وتحفز المستثمرين وتشجع المواهب أصحاب المشاريع الريادية مشيراً إلى أن الإمارات تعد من الدول السباقة التي وضعت استراتيجيات مختلفة لتمكين الشركات الصغيرة من التطور والتقدم لتقف في مصاف كبريات الشركات.

ونوه إلى أن خطة أبوظبي أولت اهتماماً كبيراً بتنظيم الاستراتيجية الاقتصادية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركاً رئيسياً في عملية النمو الاقتصادي ويمثل رافداً حيوياً لدعم الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة.