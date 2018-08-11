طيران الإمارات تتوقع زيادة سعة رحلاتها الأميركية

المصدر: تورونتو - رويترز

قال مسؤول تنفيذي بشركة طيران الإمارات، أمس، إن الشركة تتوقع زيادة في خانة الآحاد في سعة رحلاتها إلى الولايات المتحدة في 2018 مع انتعاش السوق، بعد أن تسببت قيود على السفر فرضتها إدارة ترامب في إضعاف الطلب من الشرق الأوسط أوائل العام الماضي.

وقال مات شميد، النائب الأول للرئيس لطيران الإمارات - أميركا الشمالية، متحدثاً بالهاتف من تورونتو، إن الطلب على السفر من الولايات المتحدة وإليها عاد إلى مستويات ما قبل يناير 2017.

وأضاف أن طيران الإمارات، أكبر ناقلة في العالم من حيث حركة المسافرين، شهدت تراجعاً في الطلب الأميركي في الفترة بين يناير ومايو 2017 بسبب «عدم اليقين فيما يتعلق ببعض السياسات التي طُبقت أوائل العام الماضي».