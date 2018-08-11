الاتحاد للطيران تواصل العمل البَنّاء مع «جيت إيروايز»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أعلنت «الاتحاد للطيران»، أنها ستواصل العمل بشكل بَنّاء مع مجلس إدارة شركة «جيت إيروايز» الهندية للطيران، ومع مالكي حصص الأغلبية في الشركة وفريق الإدارة، جاء ذلك في بيان أرسلته الناقلة عبر البريد الإلكتروني ونشرته وكالة «بلومبيرغ» أمس.

ومن الجدير بالذكر أن «الاتحاد للطيران» تمتلك حصة تبلغ 24% في أسهم «جيت إيروايز».

وكانت أسهم «جيت إيروايز» قد شهدت تراجعاً حاداً أمس في بورصة «مومباي» الهندية، حيث انخفضت قيمة سهم الشركة 7% لتصل إلى 280.65 روبية.

ونشرت «بلومبيرغ» تقريراً أمس، ذكرت فيه أن الشركة تواجه ضغوطاً بسبب انتعاش سوق الطيران ذي الكلفة المنخفضة في الهند.