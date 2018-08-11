الفرص الواعدة تعزز تدفق الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كثف المستثمرون الأجانب مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية للأسبوع الثاني على التوالي بعدما حققوا صافي استثمار بنحو 190.1 مليون درهم خلال الجلسات الخمس الماضية في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص المتاحة وزيادة المراكز المالية.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن هناك زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المحلية خلال الأشهر الماضية زادت وتيرتها بعد المحفزات الحكومية الأخيرة لتحفيز الاقتصاد وزيادة وتيرة النمو وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف الوسطاء أن الأسهم المحلية تغري المستثمرين الأجانب، خصوصاً وأنها تتداول عند مستويات سعرية جاذبة إلى جانب تمتع الشركات المدرجة بملاءة مالية مرتفعة، وإعلانها بشكل مستمر عن نتائج أعمال قوية، وبالتالي من المرتقب استمرار دخول سيولة أجنبية إلى الأسواق تستهدف غالبية القطاعات مع التركيز بشكل رئيسي على الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 190.1 مليون درهم، منها 6.4 ملايين للعرب، و17.3 مليوناً للخليجيين، و166.4 مليوناً للمواطنين. وفي سوق دبي، اتجه المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 51.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار بلغ 51.2 مليون درهم، بينما في سوق أبوظبي اتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 217.6 مليون درهم، فيما اتجه المواطنون نحو البيع بصافي استثمار 217.6 مليون درهم.