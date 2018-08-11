«ليكسولوجي»: الإمارات وجهة للاستثمارات الأجنبية التقنية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

تواصل الإمارات استقطاب قدر متزايد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، إلا أن قطاع التقنية قد ظهر على نحو بارز خلال السنوات الأخيرة حسبما أكد تقرير لموقع «ليكسولوجي» الشبكي البريطاني أمس.

وأكد التقرير أن الوقت الراهن يعد رائعاً ومثالياً لشركات التقنية العالمية كي تعمل في الإمارات، حيث يتوافر أمامها عدد هائل من الفرص لتصبح مستثمراً أجنبياً في الدولة، وخاصة بعد التعديلات التي أعلنت عنها الدولة أخيراً بشأن قواعد ملكية الشركات الأجنبية العاملة بها.

وأضاف أنه بعد تطبيق التعديلات سيصبح المستثمرون الأجانب بالإمارات في موضع قوة يتيح لهم استثمار مبالغ هائلة في قطاع التقنية وهم مطمئنون بشأن امتلاكهم لشركاتهم.

وأوضح أن الاستثمار في شركات التقنية الصغيرة والمتوسطة في دبي استأثر بنحو 60% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال2017 وفقاً للبيانات الواردة في تقرير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر».