دبي .. نمو عقاري مستدام

المصدر: دبي - مشرق علي حيدرــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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يحافظ السوق العقاري في دبي على أداء مستقر ونمو مستدام مدفوعاً بحراك يقوم على تحول أعداد غفيرة من مستأجرين إلى ملاك إلى جانب الفئة التي تستثمر على المدى البعيد بقصد الاستثمار.

ويجمع مراقبون للسوق العقاري في دبي على أن العائد على الاستثمار العقاري بيعاً وتأجيراً يتجه صعوداً خلال السنوات القليلة المقبلة بفعل عوامل موضوعية بذلت الإمارة جهداً كبيراً في ابتكارها لحماية مكتسبات النهضة العمرانية في دعم الاستدامة.

يناير : 3.621 مليارات درهم منها 3.266 مليارات للشقق و355 مليوناً للفلل

فبراير: 3.527 مليارات منها 2.924 مليار للشقق و333 مليوناً للفلل

مارس: 3.306 مليارات منها 2.936 مليار للشقق و370 مليوناً للفلل

أبريل: 3.580 مليارات منها 3.157 مليارات للشقق و423 مليوناً للفلل

مايو: 4.135 مليارات منها 3.560 مليارات للشقق و575 مليوناً للفلل

يونيو: 3 مليارات منها 2.505 مليار للشقق و500 مليون للفلل

يوليو: أكثر من 2.475 مليار منها 2.1 مليار للشقق و375 مليوناً للفلل

12.5

مليار درهم القيمة الإجمالية لـ 46 مشروعاً قيد الإنجاز

29 مشروعاً

تم إنجازها وتسليمها خلال الربع الأول من هذا العام