بول غريفيث: مطارات دبي تتميز بأسرع «واي فاي» في العالم

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

أكد بول غريفيث، رئيس تنفيذي شركة مطارات دبي، أن مطارات دبي لديها أسرع خدمة «واي فاي» في العالم في مطاراتها، مشيراً إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي أثرت بشكل دراماتيكي في شركته.

وأضاف غريفيث أن «تلك الشبكات جزء مهم في استراتيجية تفاعل المسافرين والركاب معنا، ونقوم بغالبية التسويق عليها».

وقال: «نتفاعل مع كل مسافر من خلال شبكتنا لـ(الواي فاي) التي يُعتقد أنها الأسرع في العالم». وقال رئيس تنفيذي الشركة، التي تدير مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً في العالم، ومطار آل مكتوم الدولي: «إن التنوع هو أساس ما نفعله في دبي».

وأوضح: «أننا نوظف من بين عشرات الآلاف المتقدمين، من خلفيات مختلفة». وقال: «عندما تعمل في الطيران الدولي، لا بد أن تفهم مختلف الممارسات الثقافية، لأن هذا سوف يخدم العملاء».

وأضاف غريفيث، في مقابلة مع مجلة «أريبيان بيزنس»: «إنك عندما تعمل في مجال الطيران لا تكون في حالة استقرار أبداً، والتغيير يحدث في عالم الطيران منذ عام 1993، لذلك لا بد أن يتمتع عملك بنوع من المرونة حتى تتكيف مع المتغيرات». وقال غريفيث: «لا بد من الاستماع إلى أصحاب الخبرات والتجارب، واستغلال أحدث أنواع التقنيات».

وأكد أن الطلب على السفر الجوي سيرتفع في السنوات المقبلة.