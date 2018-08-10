دي إكس بي إنترتينمنتس: %46 ارتفاع الزيارات في 6 أشهر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت شركة دي إكس بي إنترتينمينتس ارتفاع أعداد الزيارات في الربع الثاني من العام إلى 612.4 ألفاً بنسبة نمو بلغت 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما وصلت أعداد الزيارات للنصف الأول إلى 1.46 مليون زيارة بنسبة نمو 46% مقارنة بالنصف الأول من العام 2017.

وبلغت الإيرادات للربع الثاني نحو 116 مليون درهم مقارنة بـ 120 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات للنصف الأول من 2018 إلى 289 مليوناً مقارنة بـ 279 مليوناً للنصف الأول من 2017.

وتقلصت الخسائر التشغيلية بسبب نمو أعداد الزيارات وكفاءة إدارة التكاليف، لتتراجع خلال الربع الثاني بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وانخفضت الخسائر للنصف الأول بنسبة 63% مقارنة بالنصف الأول من 2017. وارتفع معدل الإشغال في فندق لابيتا ليصل إلى 46% في الربع الثاني مقارنة بمعدل إشغال بنسبة 27% الفترة المقابلة من العام السابق، وبلغ معدل الإشغال للنصف الأول 55% مقارنة بـ 24% للنصف الأول من 2017.

تقدم ملحوظ

وقال محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمينتس: حققت الشركة تقدماً ملحوظاً على صعيد الأعمال التشغيلية والنتائج المالية في ظل استراتيجيتنا الواضحة. وتركيزنا الرئيس ينصب على استقطاب أكبر عدد من الزيارات، وتشجيع الزيارات المتكررة من خلال هيكل أسعار مبسط، وزيادة تسويق العلامة التجارية من خلال الحملات التسويقية. وقد نجحنا في استقطاب 1.46 مليون زيارة خلال النصف الأول بنسبة نمو 46%. وتحسنت العوائد قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات، حيث كانت الخسائر التشغيلية نحو 247 مليون درهم في النصف الأول من 2017، بينما بلغت الخسائر التشغيلية للنصف الأول من 2018 نحو 92 مليون درهم بنسبة تحسن بلغت 63%، في دلالة كافية على قرب الوصول لنقطة التعادل النقدي في العوائد قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات.

وأضاف: نعمل باستمرار على تحسين عروضنا الترفيهية لتلبية متطلبات زوارنا، حيث نركز في الوقت الحالي على استراتيجية تحسين متنزه بوليوود باركس دبي، التي تتضمن زيادة الألعاب الترفيهية العائلية وتجديد المظاهر الخارجية والمؤثرات في المتنزه، وتحسين خيارات المطاعم الموجودة. وهدفنا هو جعل متنزه بوليوود باركس دبي أحد أفضل التجارب الترفيهية مع خيارات ملائمة للعائلات.

إيرادات

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو، حققت دي إكس بي إنترتينمنتس إيرادات بلغت قيمتها 116 مليون درهم، منها 80 مليون درهم تم تحقيقها من خلال إيرادات المتنزهات الترفيهية، و5 ملايين من إيرادات التجزئة، و17 مليوناً من إيرادات الضيافة.

وكلف مجلس الإدارة فريق الإدارة بمراجعة خطط التطوير المستقبلية، لضمان القيمة للمساهمين من خلال الإدارة الحكيمة لرأس المال. المراجعة ستشمل خطط التطوير والتوسع المستقبلية مثل «سيكس فلاجز دبي» من ناحية النطاق والجدول الزمني المحدد. كل الخيارات ستطرح لمجلس الإدارة في أواخر العام ليتم اتخاذ القرار المناسب حول الاستراتيجية المستقبلية.

نظرة مستقبلية

وقال محمد الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس: حققت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس تطوراً ملحوظاً في نمو علامتها التجارية، واستطعنا في النصف الأول إقامة علاقات شراكة مع أكبر العلامات التجارية في المنطقة مثل طيران الإمارات ومطارات دبي. ونؤمن بأن هذه الشراكات ستمنحنا فرصة للتواصل مع زوار ومستخدمي هذه العلامات التجارية، ما سيساعدنا على زيادة استقطاب الزيارات وزيادة نسبة نمو الزيارات المتكررة. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل التركيز على زيادة نمو الزيارات من أهم الأسواق المصدرة للسياح، الدولية والخليجية.

كما سنواصل التركيز على تحسين تجربة الزوار، تحقيقاً لاستراتيجية شركة دي إكس بي إنترتينمنتس طويلة المدى. وتعتمد المتنزهات الترفيهية على المواسم بطبيعة الحال، لذا نتوقع أن ينعكس ارتفاع حرارة الجو على أعداد الزيارات في الربع الثالث من العام. ورغم ذلك نتوقع أن نحقق النمو في هذا العام مقارنة مع العام الذي انتهى في 31 ديسمبر 2017.

خطة تحسين

وافق مجلس الإدارة في 18 يوليو على خطة تحسين متنزه بوليوود باركس دبي. وتتضمن الخطة زيادة عدد الألعاب مع التركيز على إضافة الألعاب العائلية، كما تشمل الخطة إجراء التحسينات اللازمة من ناحية الإضاءة والأجواء الترفيهية داخل المتنزه، كما ستتضمن التحسينات تعديل أوقات الزيارات، لاستيعاب الزوار خلال الربع الرابع. وتعكف الشركة حالياً على تحسين نموذج الأسعار في بوليوود باركس دبي، والتركيز على تقديم خيارات متنوعة من الأسعار، مثل «الدفع لكل لعبة».