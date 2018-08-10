تعاون بين منطقة عجمان الحرة والإمارات للمزادات

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

وقّعت «الإمارات للمزادات» اتفاقية تعاون مع منطقة عجمان الحرة، تتولى بموجبه الشركة بيع المنقولات المحجوزة لدى المنطقة عن طريق المزادات الإلكترونية العلنية بوتيرة دورية. واتفق الجانبان على قيام الإمارات للمزادات بتنظيم مزادات إلكترونية لبيع المنقولات التي تم الحجز عليها بموجب الأوامر الصادرة عن اللجنة القضائية المنبثقة عن «لجنة فض المنازعات» التابعة لمنطقة عجمان الحرة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقّع الاتفاقية كلٌ من محمد المدحاني، مدير إدارة التفتيش والشؤون العمالية في منطقة عجمان الحرة، وعمر مطر المناعي، المدير التنفيذي لـ «الإمارات للمزادات»، وذلك بمقر منطقة عجمان الحرة، بحضور فاطمة سالم، مدير عام المنطقة بالتكليف. كما حضر حفل التوقيع من جانب منطقة عجمان الحرة محمد برمان المدحاني، مدير إدارة التفتيش والشؤون العمالية في المنطقة، وربيع السويدي، نائب مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة، وشمسة الظاهري، تنفيذي رئيسي تطوير أعمال، ووليد الحوسني، مدير إدارة المشتريات والعقود، في حين حضر من جانب «الإمارات للمزادات» عدد من مسؤولي الشركة.

وقالت فاطمة سالم إن الاتفاقية تندرج ضمن خطوات منطقة عجمان الحرة في طريقها نحو التحول الرقمي الذكي لما توفرها تلك المزادات الإلكترونية من جهد ووقت، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة الخدمة وتسهيل المعاملات والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات.

وأكّد عمر المناعي حرص الشركة على بيع المنقولات المحجوز عليها لدى منطقة عجمان الحرة وفق أفضل الممارسات والمعايير وبشفافية وديناميكية عالية وبسهولة متناهية، بما يضمن تحقيق عائدات مجزية لصالح المنطقة الحرة، وكذلك إتاحة المنقولات أمام الراغبين بالشراء بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن التعاون مع منطقة عجمان الحرة هو إضافة نوعية إلى قائمة شركاء «الإمارات للمزادات»، وخطوة تعكس مدى الثقة بسمعة وأداء وخدمات الشركة على مستوى الدولة والمنطقة.

وتتطلع المنطقة الحرة من خلال توقيع الاتفاقية مع الإمارات للمزادات إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال بيع المنقولات المادية المحجوز عليها بمختلف أشكالها بناءً على أوامر قضائية، بما يُفيد المجتمع ويحقق عوائد استثمارية للمنطقة الحرة يمكن استثمارها في مجالات أخرى مفيدة، وإفساح المجال للجهات والأفراد الراغبين بالاستفادة من هذه المنقولات على أفضل وجه وبأفضل الأسعار.