أرباح «أرابتك» النصفية تقفز 97 % إلى 113 مليون درهم

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

سجلت مجموعة أرابتك القابضة صافي أرباح عائدة للشركة الأم قدرها 113 مليون درهم وذلك في نهاية النصف الأول 2018 بنمو 97% مقارنة بـ 57 مليون درهم في النصف الأول من عام 2017. وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أنها حققت زيادة في إيراداتها في تلك الفترة بنسبة 13.3% إلى 4.8 مليارات درهم مقارنة بـ 4.2 مليارات درهم في النصف الأول من 2017.

وبلغت قيمة حافظة المشاريع قيد التنفيذ لدى المجموعة نحو 16.1 مليار درهم كما هي في 30 يونيو 2018 مع فرص قوية متاحة لتقديم العروض والفوز بالمناقصات. وارتفعت العائدات قبل احتساب الفوائد والضرائب 179 مليون درهم بزيادة عن النصف الأول من عام 2017 حيث كانت 88 مليون درهم.

وخلال النصف الأول 2018 فازت المجموعة بمشاريع جديدة من ضمنها مشروع 188 DS للبنية التحتية لشبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار من بلدية دبي 433 مليون درهم ومشروع أكويا أوكسجين من داماك بقيمة 424 مليون درهم ومشروع ليفانا أب تاون القاهرة من إعمار مصر بقيمة 157 مليون درهم ومشروع كريك سايد هورايزون بقيمة 117 مليون درهم.

وانخفضت الذمم المدينة التجارية والأخرى في الربع الثاني من 2018 بواقع 223 مليون درهم مع تحسن في فترة تحصيل الذمم المدينة بمقدار 17 يوما مما ترتب عليه صافي نقد إيجابي من الأنشطة التشغيلية وقدره 206 ملايين درهم. وتماشيا مع أولويات المجموعة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الميزانية العامة، فقد تحسن معدل صافي الدين لحقوق المساهمين بواقع 2.1× في 30 يونيو 2018 مقارنة بـ 4.1× في 31 مارس 2018 على أساس ربع سنوي. وتراجعت المصاريف العامة والإدارية لتصبح 3.3 % من الإيرادات بما انخفضت يتوافق مع هدف المجموعة لتصبح أكثر مرونة وفعالية.

ربحية متواصلة

وقال هاميش تايرويت الرئيس التنفيذي للمجموعة: اتصف أداء النصف الأول من هذا العام بالقوة لتواصل المجموعة 6 فترات ربع سنوية من الربحية على التوالي. وأضاف: نشهد انخفاضا في الذمم المدينة التجارية والأخرى وكذلك انخفاضا في الفترة المستغرقة لتحصيلها وهو الأمر الذي يعكس جهود الشركة المستمرة لتحسين عملية تسوية الذمم المدينة وتحصيلها. مازلنا مستمرين في إحراز تقدم جيد في عملية تبسيط نموذج ممارستنا أعمالنا وذلك من خلال استخدامنا أدوات وعمليات أفضل وتعهيد الأنشطة غير الجوهرية خارجيا، وكذلك تطبيق مناهج مبتكرة لتعزيز قدراتنا على العمل وتنفيذ المشاريع.

وأضاف: نقوم كذلك باتخاذ خطوات إيجابية نحو ضمان الاستدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عبر كافة عملياتنا، وبهذا الشأن، من دواعي سروري أن أعلن عن إصدارنا لتقريرنا الأول لاستدامة المعتمد من قبل المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

تركيز

لايزال تركيز المجموعة منصباً بشكل انتقائي على الدول التي توفر فرصاً قوية ومستدامة لمشاريع الإنشاءات والبنية التحتية ومن ضمنها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. وتسعى أرابتك وبشكل حثيث للفوز بعدد من مشاريع البنية التحتية من خلال شركاتها مؤخراً بمشروع البنية التحتية العاملة وهو الأمر الذي برهن عليه فوزها الاستراتيجي من بلدية دبي للصرف الصحي وصرف مياه المطار في جبل علي.