«دناتا» تواصل نموها عالمياً بتملك «تروبو» الألمانية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت دناتا، التي تعد واحدة من أكبر شركات خدمات السفر الجوي في العالم، شراء شركة «تروبو» السياحية الألمانية من مالكتها «مجموعة بروسيبنسات 1» الإعلامية. وتدشن عملية التملك هذه دخول دناتا السوق الألمانية، كما توسع شبكتها لأعمال السفر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا.

و«تروبو» شركة سياحية متخصصة في برامج السفر منخفضة التكلفة وعالية الجودة، وعطلات اللحظة الأخيرة وحجوزات الفنادق، حيث توفر ما يصل إلى 200 مليون خيار عطلة كل يوم. وتمتلك «مجموعة بروسيبنسات» حصة أغلبية في شركة تروبو منذ عام 2012. وتمكنت الشركة السياحية، التابعة للمجموعة الإعلامية، من ترويج علامتها التجارية على نطاق واسع باستخدام الإعلانات التلفزيونية. ورسخت على مدى السنوات الماضية مكانتها في بيئة السوق الصعبة في قطاع السفر الذي تسوده منافسة شديدة.

وأعرب إيان أندرو، نائب رئيس أول دناتا لخدمات السفر، عن سعادته لضم شركة تروبو تحت مظلة دناتا للسفريات. وقال: «سوف تمكّننا عملية الشراء هذه من دخول سوق السفر الألماني المهم والقيّم، وتعزيز محفظتنا في أوروبا. ونحن نرى إمكانات كبيرة للتكامل بين تروبو وأعمالنا الأخرى للسفر في جميع أنحاء العالم لتقديم عروض جذابة وفريدة من نوعها للمسافرين من وإلى ألمانيا».

وقال الدكتور جان كيمبر، المدير المالي لمجموعة « بروسيبنسات 1» وعضو مجلس الإدارة التنفيذي: نحن على ثقة بأن دناتا بخبراتها الواسعة ستواصل تطوير تروبو لتضاهي مستواها. كما أن عملية الشراء ستتيح لنا أن نكمل بنجاح المراجعة الاستراتيجية لقطاع السفر، والتركيز من الآن فصاعداً على أنشطتنا مع مجموعة نوكوم في قطاع التجارة».

وقال توم ميير، المدير التنفيذي لشركة تروبو: كان لمجموعة بروسيبنسات 1 دور فعال في تطوير تروبو طوال السنوات القليلة الماضية. واليوم، يتيح لنا انتشار علامتنا التجارية بفضل قوة التلفزيون، والدعم التشغيلي في مختلف تخصصات الأعمال، أن نتطلع إلى المستقبل بثقة. كما نتطلع بتفاؤل كبير إلى شراكتنا مع دناتا كلاعب عالم.

تأسست دناتا في عام 1959، وواصلت على مدى السنوات السبع الماضية توسيع عملياتها العالمية من خلال سلسلة من الشراكات وعمليات الاستحواذ. وتقدم دناتا الآن خدمات مناولة أرضية وشحن وتموين لأكثر من 300 ناقلة جوية في 130 مطاراً ضمن 84 دولة عبر قارات العالم الست. وتخدم دناتا يومياً أكثر من 1800 رحلة و240 ألف راكب، كما تقوم بمناولة 8400 طن من الشحنات، وترتيب أكثر من 21 ألف حجز فندقي وتحميل ما يزيد على 320 ألف وجبة طعام على الرحلات الجوية.

وتعد «مجموعة بروسيبنسات 1» شركة الترفيه الألمانية الرائدة ولديها تواجد قوي في مجال التجارة الإلكترونية. وتقدم برامج ترفيهية عبر مختلف القنوات، حيث يتابع برامجها يومياً أكثر من 45 مليون أسرة في ألمانيا والنمسا وسويسرا من خلال 14 قناة تلفزيونية مجانية ومدفوعة، وتحظى عروضها عبر الإنترنت بمليار مشاهدة فيديو شهرياً. وتستثمر سنوياً أكثر من مليار يورو لإنتاج 120 ألف ساعة برمجية.