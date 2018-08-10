بنك دبي التجاري يطلق تطبيقه الجديد للهواتف الذكية

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أعلن بنك دبي التجاري عن إطلاق تطبيقه المصرفي الجديد للهواتف الذكية المعزز بمزايا جديدة لتزويد عملائه بأحدث الخدمات المصرفية الرقمية المصممة لمساعدتهم في إدارة شؤونهم المالية وتحقيق أهدافهم المالية. ويتميز التطبيق بتصميمه الذي يجمع بين جمال التصميم وسهولة الاستخدام. ويوفر مجموعة من المزايا المبتكرة كإمكانية تقديم طلب الحصول على مجموعة من منتجات البنك المصرفية بما في ذلك الحسابات وبطاقات الائتمان والودائع، وإمكانية الإبلاغ عن وإيقاف البطاقات المفقودة أو المسروقة بشكل فوري، والاطلاع على كافة النفقات والتحكم بها، وتحديث تفاصيل بطاقة الهوية الإماراتية بخطوات بسيطة.

كما بإمكان العملاء الحصول على تنبيهات وإشعارات ذكية والذي يعزز التجربة المصرفية بما يلائم متطلبات الحياة العصرية. الأكثر من هذا أن التطبيق يقدم برنامج ولاء جديد والذي يمنح العملاء خصومات حصرية في أكثر من 500 متجر لجميع مستخدمي التطبيق المصرفي للبنك. وبإمكان العملاء تنزيل التطبيق الجديد مجاناً من أبل ستور أو غوغل بلاي.

وقال د. بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: تماشياً مع رؤية البنك في تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة عملائنا، يسرنا إطلاق التطبيق المصرفي الجديد للبنك، والذي تم تصميمه باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات لنقدم لعملائنا تجربة مصرفية بسيطة، سهلة وآمنة. إننا ببساطة نعمل على مواكبة أحدث التطورات التقنية لتقديم مستقبل المصرف اليوم.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك: نظراً للطلب المتنامي على خدماتنا المصرفية عبر الهواتف الذكية، قمنا بدمج تطبيقي CBD وCBD NOW، لنقدم لعملائنا تطبيقاً جديداَ بمزايا تتوافق مع أنماط حياتهم وتقدم لهم أفضل الحلول الرقمية.