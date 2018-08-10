غرفة دبي تستعرض علامة المسؤولية الاجتماعية المحدثة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً ورشة عمل للشركات الراغبة بالحصول على النسخة المحدثة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك في مقر الغرفة بديرة.

حضر ورشة العمل ممثلو أكثر من 15 شركة في دبي، حيث أسهمت الورشة بتعريف المشاركين بالنسخة المحدثة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والمعايير التي يجب على الشركات الأخذ بها للتأهل للحصول على العلامة، إضافة إلى تسليط الضوء على النظام المعياري الجديد لاحتساب نقاط التقييم للعلامة.

وأطلقت الغرفة بداية العام الجاري علامتها للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بنسختها المحدثة، حيث تركز بحلتها المحدثة على أربعة مجالات رئيسة، هي مكان العمل والسوق والبيئة والمجتمع المحلي، وأجريت عدة تحسينات على العلامة لتشمل نظاماً معيارياً جديداً لاحتساب نقاط التقييم، وعوامل مطورة لتقييم قوة سياسات وممارسات المسؤولية الاجتماعية، ومعايير جديدة للتقييم، إضافة إلى نظام إلكتروني جديد لتقديم الطلبات والتقييم.

كما أطلقت الفئة الجديدة للعلامة بهدف تشجيع الشركات على استخدام أنظمة تسيير وحوكمة فعّالة، إضافة إلى إشراك العديد من أصحاب المصلحة المعنيين في الجهود المستمرة لتحسين استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية، وليس فقط قياس الشركات لأنشطتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية. وتعكس الفئة الجديدة للعلامة تحولها من كونها ممارسة إدارية إلى أداة إدارية استراتيجية تمكن الشركات من اتخاذ قرارات جيدة ومدروسة.

وباب التقدم بطلب الحصول على النسخة الثانية من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لعام 2018 مفتوح أمام جميع الشركات والمؤسسات بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو قطاعها أو تخصصاتها، حيث يمكن للشركات التقدم للعلامة عبر الموقع الإلكتروني. ويغلق باب التقديم في 13 سبتمبر.