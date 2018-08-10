«ووترميلون للاتصال» تنضم إلى شبكة الإعلام العالمية «3AW»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «ووترميلون للاتصال»، تحالفها مع «3AW»، الشبكة العالمية لمجموعة من شركات الاتصال المستقلة التي تقدم خدمات كاملة. وكانت ووترميلون هي الجهة الوحيدة من منطقة الخليج التي تمت دعوتها وانضمامها إلى شبكة 3AW لمزودي خدمات الاتصال والإعلان والتسويق العالمية.

وتتكون الشبكة من وكالات مستقلة تقدم خدمات كاملة في جميع أنحاء العالم. فيما تأصلت جذور الشبكة سريعة النمو في الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل وإسبانيا، مع وجود وكالات تابعة لها تغطي أكثر من 20 سوقاً حول العالم.

وشارك الفريق القيادي من ووترميلون في المؤتمر السنوي لـ 3AW مؤخراً في روما. وستقوم ووترميلون بتمثيل الشبكة في الإمارات حصرياً. وقال مادهو كوتات، المدير التنفيذي لشركة ووترميلون للاتصال: ستمكّننا هذه العضوية من تقديم حلول تسويقية عبر العالم بخبرات محلية.