85 % متوسط الإشغال في «كوبثورن دبي» خلال النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

شهد كوبثورن دبي، زيادة في نسب الإشغال بنسبة 3% في النصف الأول من عام 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليصل المتوسط إلى 85%. وتمكن فندق كوبثورن دبي من تحقيق هذا النمو الإيجابي رغم تحديات السوق وزيادة المعروض من أعداد الغرف في السوق المحلي ليصل العدد الإجمالي للمخزون الرئيسي للغرف في جميع أنحاء المدينة إلى 110 آلاف غرفة.

وقال جلين نوبس، مدير عام فندق كوبثورن دبي، إن هذا النمو يأتي نتيجة أداء مصادر الأسواق الجديدة القوي، مشيراً إلى الارتفاع الكبير في عدد المسافرين من السوق الفيتنامي، والذي وصل إلى 170% في معدل الإشغال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف، أن السوق الخليجي استحوذ على النسبة الأكبر من إشغال الفندق.