المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «اكتتاب القابضة» الكويتية،المدرجة ببورصتي دبي والكويت، أنه لا يوجد أي علاقة تعاقدية أو ارتباط مع مجموعة «أبراج كابيتال»، التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في يونيو الماضي. وتعد اكتتاب آخر شركة مدرجة تفصح عن موقفها من «أبراج». وبهذا الإفصاح تكتمل إفصاحات جميع الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي (متضمنة كل شركات الإدراج المزدوج) بشأن أبراج لتبلغ نسبتها 100%. ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، زاد إجمالي عدد الشركات غير المنكشفة بسوقي دبي وأبوظبي الماليين، إلى 119 شركة (منها 60 أبوظبي، و59 دبي)، بينما بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن انكشافات مباشرة وغير مباشرة 14 شركة (9 دبي، و5 أبوظبي)، بإجمالي 2.46 مليار درهم.