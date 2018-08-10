عروض وجوائز ضمن موسم صيف أبوظبي 2018

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يحصل المتسوقون على فرصة لربح قسائم لإقامات فندقية وتجارب ترفيهية وغيرها الكثير من الجوائز ضمن عرض «اكتشف المفاجأة» في الهيلي مول بالعين، اليوم وغدا وذلك في إطار ضمن فعاليات موسم صيف أبوظبي 2018 بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية.

وتتيح هذه الفرصة للمتسوقين الذين ينفقون 1000 درهم كحد أدنى على فرصة زيارة منصة عرض «اكتشف المفاجأة» والمشاركة في لعبة العجلة الدوارة، لربح قسائم سبا ومأكولات ومشروبات، وتذاكر دخول للملاهي المائية، بالإضافة إلى حصولهم على قسائم تسوق من الهيلي مول. ويمكن لزوار الهيلي مول أيضاً المشاركة في عجلة الحظ من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً، لربح جوائز تتضمن باقات العطلات وزيارة المواقع الترفيهية، ومنتجات التجميل، والإلكترونيات. وهناك جوائز لمن ينفقون بحد أدنى 250 درهماً.