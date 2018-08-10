انفوفورت تقدم حلولاً روبوتية لـ«سلامة للتأمين»

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة انفوفورت المملوكة بالكامل لأرامكس والمزود لحلول إدارة المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مع شركة سلامة للتأمين التعاوني. وبدأت انفوفورت عملياتها في الإمارات في عام 1997 واليوم تساعد أكثر من 2000 مؤسسة وشركة في 25 مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ووفقاً للاتفاقية ستقوم شركة انفوفورت بتقديم حلول أتمتة العمليات باستخدام تقنية الروبوتات لتمكين شركة سلامة من زيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهداف النمو الطموحة.

ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق العالمي على هذه الحلول إلى مليار دولار بحلول 2020، ما يجعله أحد القطاعات سريعة النمو، وفقاً لتقرير غارتنر. وتهدف التقنية إلى مساعدة المؤسسات على أتمتة عمليات الأعمال الروتينية من خلال برامج أو روبوتات تقوم بجمع وتفسير البيانات وتوليد الردود والتواصل مع الأنظمة الرقمية الأخرى.