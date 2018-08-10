اقتصادية رأس الخيمة تزور 261 ورشة سيارات ضمن حملة «اطمن»

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

واصلت اقتصادية رأس الخيمة حملتها التوعوية على ورش السيارات «اطمن» لضمان التزامها بالضوابط التي حددتها الدائرة فيما يتعلق بتوفير كافة بيانات السيارات التي يتم إصلاحها في هذه الورش من خلال بطاقات دخول محددة، تتضمن كافة التفاصيل من معلومات المستهلك والورشة المعنية وتاريخ دخول السيارة والخدمات ضماناً لحفظ الحقوق لكافة الأطراف، حيث تأتي الحملة ضمن مبادرة «اطمن»، التي باشرت إدارة الرقابة والحماية التجارية بتطبيقها منذ عام 2017، وشملت 261 ورشة منذ إطلاقها حتى الوقت الحالي.

وأكد فيصل عليون مدير قسم الرقابة التجارية في الدائرة، ضرورة التزام الورش باستخدام هذه البطاقات، مع إعطاء مهلة شهرين لكل ورشة للانضباط بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وأخذ تعهدات من جميع الورش التي شملتهم هذه الحملة، حيث أكدت التقارير من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها مراقبو الإدارة أن نسبة الاستفادة من الحملة بلغت 96.2%.

ومن جهتها، أكدت فاطمة عبدالعزيز السويدي مديرة قسم الحماية التجارية، أن هذه الحملة هي واحدة من العديد من الحملات التي تنفذها الإدارة على مدار العام لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على حقوقه من الضياع أو التلاعب، وفي حال وجود شكاوى حول عدم التزام المزود بالأمانة والمصداقية فإن الإدارة تستقبلها من خلال قنواتها المختلفة.