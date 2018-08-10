حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تساعد البنوك في تقليل المخاطر

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت شركة مايندتري المتخصصة في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مساعدة المصارف على تحسين قدراتها على رصد الجرائم المالية وتحسين إدارة التسويات. وتتاح عروض الخدمة المذكورة من خلال شراكة مع منصة توكيتاكي «المدعومة بتقنية التعلم الآلي.

ولمواجهة هذه التحديات، تقدم الآن مايندتري وتوكيتاكي خدمات إدارة الإنذار الذكي، وهو نموذج مؤتمت بشكل كامل وديناميكي، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في رصد الحالات المشبوهة على نحو أكثر دقة. ويقلل من الإنذارات الكاذبة، وزيادة الجوانب الإيجابية الفعلية (القضايا المشبوهة المفقودة من خلال القواعد/‏ النظم القديمة)، وتقليل التكلفة، وتحسين إنتاجية المحللين. وتستطيع البنوك تحسين عملية مكافحة غسيل الأموال باستخدام التعلم الآلي. كما توفر إدارة التسويات الذكية: هو منهج مؤتمت بين طرفين لإدارة التسويات عبر وظائف الأعمال. وباستخدام التعلم الآلي والتحليلات، تزيد معدلات المطابقة، ومعالجة الاستثناءات، واقتراح مبالغ التسوية وإنشاء عمليات المراجعة لفهم الأعمال بشكل كامل. ويحول ذلك عملية التسويات من رؤية ذاتية وقابلة للخطأ إلى وجهة موضوعية وأكثر دقة. وتستطيع البنوك التعامل تلقائياً ًمع الاستثناءات ونظم المصدر الصحيح مع مراعاة الامتثال.

وقال قمران عزير نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين في مايندتري: هناك حاجة ماسة للبنوك اليوم لأتمتة العديد من المهام اليدوية التقليدية والمكثفة والقابلة للخطأ. وتجمع هذه الشراكة بين إمكانات نماذج توكيتاكي التنبؤية وخبرات مايندتري العميقة في مساعدة العملاء من الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمساعدة البنوك على إدارة عملياتها على نحو أكثر كفاءة».

وقال أبهيشك تشاترجي المؤسس والمدير التنفيذي لتوكيتاكي: أحدث التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات حاجة هائلة للتقنيات المؤتمتة في جميع الصناعات. ومع البنوك خاصة، التي تتعامل مع لوائح صارمة ومجال محدود للخطأ، تستطيع الأتمتة أن تقدم جودة وإنتاجية وقابلية لتحقيق الأرباح. وأدت شراكتنا مع مايندتري إلى جعل الأمور أيسر وأكثر فعالية لعملائنا في مجال الخدمات المالية، لتقديم إمكانيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى بيئة حساسة معنية بالامتثال التنظيمي.

تحديات

تواجه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تحديات نتيجة التطور المتزايد في الجرائم المالية حول العالم واللوائح متزايدة التعقيد، التي تتطلب معايير صارمة للتطبيق وإعداد التقارير. وتعد الجهود القائمة للرصد اليدوي لجرائم غسيل الأموال والتعامل مع الإنذارات الكاذبة وعمليات التسوية المجزأة مكلفة ومستهلكة للوقت. وهناك حاجة ملحة لهذه المؤسسات للعمل على أتمتة الكثير من هذه العمليات، وتقليل الأخطاء والإسراع من أوقات الاستجابة للحوادث.