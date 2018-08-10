المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تطلق صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار

المصدر: جدة - رويترز

قالت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومقرها السعودية أمس، إنها ستدشن صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار مع فيدريتد انفستورز الأميركية لإدارة الصناديق، بهدف استغلال فرص تمويل التجارة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وذكرت المؤسسة في بيان أنه يتوقع إطلاق الصندوق المتوافق مع الشريعة في وقت لاحق من العام الحالي، وسيستثمر في التجارة المهيكلة المرتبطة بالطاقة وتمويل سلاسل الإمداد وأصول تمويل المشروعات في الكيانات السيادية.

وستدير المؤسسة الصندوق بمساعدة فيدريتد انفستورز، إحدى كبرى شركات الاستثمار في الولايات المتحدة وتدير أصولاً قيمتها 379.7 مليار دولار. وفي السنوات الأخيرة، عملت المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على توسيع أنشطتها في بلدان خارج المناطق الأساسية التقليدية للتمويل الإسلامي.