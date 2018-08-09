بنك دبي التجاري يقدم خدمات إدارة حساب الضمان لجمعيات الملاك بدبي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

وقعت مؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مع بنك دبي التجاري، لتقديم خدمات إدارة حساب الضمان لجمعيات الملاك في دبي. وقع الاتفاقية المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وعن جانب بنك دبي التجاري الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي. وبموجب الاتفاقية، سيفتح بنك دبي التجاري حسابات الضمان لجمعيات الملاك، تحت الإشراف المباشر لمؤسسة التنظيم العقاري، والتي ستساعد على تنظيم العلاقات مع مالكي العقارات وإدارة إسهاماتهم بشكل يتسم بالوضوح والشفافية.

وقال المهندس مروان بن غليطة: يسعدنا التوصل إلى هذه الاتفاقية مع بنك دبي التجاري للعمل كأمين حساب لحسابات الضمان التي يتم فتحها باسم الجمعية، حيث سيتولى الإشراف على إسهامات الملاك التي يتم إيداعها وسحبها وفقاً للوائح مؤسسة التنظيم العقاري. ونتطلع دائماً إلى إقامة علاقات شراكة قوية مع البنوك الرائدة في الدولة، لضمان سير العمليات بيسر وسلاسة، بما يخدم متعاملينا، وترسيخ مكانة دبي وجهة مثالية للاستثمار العقاري.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر: نفخر بهذه الشراكة مع مؤسسة التنظيم العقاري لتقديم خدمات إدارة حساب الضمان لجمعيات الملاك، والتوافق مع القانون الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق مالكي العقارات، وتقليص المخاطر المرتبطة. ويؤكد ذلك التزامنا بدعم المبادرات الحكومية في الإمارات، والعمل على تعزيز القطاع العقاري.