«دبي للسياحة» تنشر دليلاً تفاعلياً لتشجيع الاستدامة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

نشرت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أول دليل مستخدم إلكتروني تفاعلي، ضمن برنامج «دبي للسياحة المستدامة» لمساعدة الفنادق ومنشآت الضيافة على تطبيق حلول سريعة للاستدامة، وذلك لرفع مستوى الأداء البيئي للفنادق وإحداث أثر إيجابي عبر الارتقاء بالأداء البيئي لقطاع السياحة.

وتم تطوير الدليل بالشراكة مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، ويتم تطبيق جميع الإجراءات وفق التشريعات والقوانين والإجراءات الخاصة ببلدية دبي و«دبي للسياحة».

ويأتي الدليل الجديد في إطار التزام «دبي للسياحة» بضمان الريادة لدبي والارتقاء بأفضل ممارسات الاستدامة والمبادرات الخضراء، وذلك وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تحويل دبي إلى وجهة رائدة في مجال الاستدامة على مستوى العالم.

وللحد من الأثر البيئي الشامل لصناعة السياحة، يوفّر دليل المستخدم حلولاً عملية لأنشطة أساسية مثل: ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، وتفعيل دور موظّفي الفنادق والنزلاء.

وتعتبر هذه الخطوة قاعدة انطلاق لتحقيق الأهداف الأساسية، التي تتضمن الارتقاء بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وذلك من خلال إطلاق أنشطة تساعد على تحديد وتطبيق السياسات الفاعلة والمحفزة، فضلاً عن تطوير برامج تدريب، وحملات توعوية، ومبادرات خاصة بالاستدامة لجميع موظفي الفنادق والنزلاء.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في «دبي للسياحة»: يأتي نشر دليل المستخدم انعكاساً للعمل المتميّز الذي تقوم به «بي للسياحة» في مجال السياحة المستدامة، فهذا الدليل يقدم إرشادات قيّمة في ضوء «مبادرة دبي للسياحة المستدامة» ستساعدنا على إيجاد مستقبل مشرق لصناعة السياحة.

ومع وجود أكثر من 700 فندق تعمل بكامل طاقتها التشغيلية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 فقط، فإنّ دبي بلا شك تتمتّع بالإمكانات التي تساعدها على ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً للاستدامة، وذلك من خلال ضمان تفاعل جميع منشآتها الفندقية مع الممارسات البيئية بأسلوب مهني ومسؤول.

ومن أجل ذلك، قمنا بالتعاون مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص من أجل تحديد الأولويات التي تساعد على ضمان تزويد موظّفي الفنادق في دبي بالمعرفة الضرورية للحصول على نتائج إيجابية في جميع المنشآت الفندقية في دبي. ومن هنا، نأمل أن يعمل هذا الدليل مرجعاً للفنادق وموظّفيها للمساعدة على إحداث فرق كبير وسريع في مجال السياحة المستدامة.

ونحن على يقين بأن تلك المعايير ستلعب دوراً حيوياً في إنجاز أهداف الاستدامة الداعمة لمهمة الاستمرار في تطوير وتحسين قطاع السياحة في دبي، ونتطلّع إلى الاستمرار في العمل على دعم كل المنشآت الفندقية في دبي وهي في طريقها لتحقيق هذا التوجّه الاستراتيجي.