راديسون توقع عقد فندق في «داماك هيلز دبي»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت شركة راديسون هوسبيتاليتي توقيع عقد فندق للعلامة التجارية «راديسون» في داماك هيلز دبي. وتضم مجموعة فنادق راديسون 81 فندقاً وأكثر من 20000 غرفة قيد التطوير في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إيلي يونس، نائب الرئيس التنفيذي ومسؤول التطوير بمجموعة راديسون: لا تزال دبي متميزة في تطورها الذي لا نهاية له.وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك العقارية: شراكتنا مع مجموعة فنادق راديسون تأتي لتلبية احتياجات عدد متزايد من السياح والمسافرين من رجال الأعمال، الذين يزورون الإمارة، ومن المقرر افتتاح الفندق الذي لا يزال تحت الإنشاء- في الربع الرابع من 2019 ليقدم 481 غرفة وجناحاً.