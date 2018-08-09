«أدنوك» تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليابان

المصدر: Ⅶ طوكيو- البيان

التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في العاصمة اليابانية طوكيو مــع هيورشيج سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كما التقى عدداً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وعــملاء أدنوك، حيث تنــاول النقاش سبل تعزيز العلاقـــات مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة الياباني.

وتم خلال الاجـــتماع بحث فرص الشراكة والاستثمار التي توفــرها خطط أدنوك للنمو في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبـــتروكيماويات، وكذلك فرص توريد إمدادات طويلة الأمد من الوقود والمنتجات الهيدروكربونية لليابان.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: من خلال الرؤية الحكيمة للقيادة بمدّ وتعزيز جسور التواصل مع المجتمع الدولي، ترتبط الإمارات واليابان بعلاقات راسخة تمتد لأكثر من أربعة عقود، مدعومة بشراكة قوية ومتميزة في قطاع الطاقة. وتتطلع أدنوك إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع شركات النفط والغاز والمؤسسات المالية اليابانية، بما يضمن الاستفادة من فرص النمو في مختلف مجالات وجوانب الأعمال في قطاع النفط والغاز.

وأضاف: تماشياً مع خطط النمو والتوسع، خاصة في الأسواق الآسيوية التي تشهد زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة مثل اليابان، توفر أدنوك المزيد من الفرص الجديدة للشراكة والاستثمار في مختلف مجالات وجوانب أعمالها المتكاملة في قطاع النفط والغاز.

وباعتبارها مورداً عالمياً موثوقاً ورائداً للطاقة، تبحث أدنوك أيضاً فرص تعزيز حضورها وحصة منتجاتها في أسواق اليابان، وتوثيق التعاون مع العملاء الحاليين والجدد. وتعد الإمارات ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى اليابان، وفي عام 2017، قامت اليابان باستيراد نفط من الإمارات بقيمة 57.3 مليار درهم (15.6 مليار دولار)، وفقاً لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).

لقاءات

وتشمل زيارة اليابان أيضاً لقاءات مع ماسايوشي ســـون، رئيـــس شــركة «سوفت بانك»، وتوشياكي كيتامورا، الرئيس والرئيس التــنفيذي لشركة «إنبكس/‏‏‏ جودكو»، وتاتسو ياسوناجا، الرئيس والرئيـــس التــنفيذي لـ«ميتسوي»، وهندريك جوردنكر، رئيس «جيرا».

امتياز

وفي فبراير وقعت أدنوك اتفاقية مع شركة «إنبكس» اليابانية حصلت بموجبها الأخيرة على 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري، وتم أيضاً تمديد حصص الشركة البالغة 40% في امتياز «سطح» و«أم الدلخ» لمدة 25 عاماً.

كما تم تعيين شركة «جودكو زاكوم السفلي المحدودة»- المملوكة بالكامل لإنبكس اليابانية- قائداً فنياً لمنطقة امتياز «زاكوم السفلي». وتعد شركة «إنبكس» واحدة من ست شركات يابانية تعمل على تطوير الموارد الهيدروكربونية في أبوظبي، وهي تشمل شركة «ميتسوي» التي تمتلك نسبة 15% من شركة أدنوك للغاز المسال، وشركة «كوزمو أويل»، التي تمتلك نسبة 64.2% من شركة نفط أبوظبي المحدودة اليابان (أدنوك) إلى جانب كل من شركة «جي اكس نيبون» (32.1%) وشركة «كانساي إلكتريك» (1.9%) وشركة «تشوبو إلكتريك» (1.9%).

صادرات

يذهب ما يقرب من ثلث إنتاج أدنوك من النفط الخام إلى اليابان، وهو يمثل 25% من إجمالي الواردات اليابانية من النفط الخام. وتشمل الصادرات الأخرى الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والنافتا والكبريت. وإضافة إلى ذلك، تمتلك أدنوك 6.29 ملايين برميل من النفط الخام المخزن في الاحتياطي الاستراتيجي لمنشأة كيري لتخزين النفط في جنوبي اليابان.