مراكز «ماجد الفطيم» تمدّد العمل خلال الأضحى

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تحتفل «ماجد الفطيم» بعيد الأضحى المبارك بتمديد ساعات العمل في مراكز التسوق التابعة لها من يوم الأحد 19 أغسطس حتى يوم الجمعة 31 أغسطس، لتصبح من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 صباحاً، حرصاً منها على إتاحة الفرصة للمتسوقين للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية العائلية المقامة بهذه المناسبة والاستفادة من العروض الخاصة والتخفيضات الكبيرة والحملات الترويجية المتنوعة على امتداد متاجر التجزئة المشاركة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت «ماجد الفطيم» عن تمديد ساعات العمل في مراكز التسوق التابعة لها خلال موسم العودة إلى المدارس، من يوم السبت 1 سبتمبر حتى يوم الخميس 13 سبتمبر، لتصبح من الساعة 10:00 صباحاً حتى منتصف الليل، لتمكين الأسر من الاستفادة من التخفيضات الكبيرة على مستلزمات السنة الدراسية الجديدة من أزياء وقرطاسية وغيرها.

وستكون ساعات العمل في مراكز تسوق «ماجد الفطيم» في عطلة عيد الأضحى المبارك بين 19-31 أغسطس في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر عجمان، وسيتي سنتر الفجيرة، بالنسبة للمتاجر: الأحد إلى السبت، 10:00 صباحاً حتى 1:00 صباحاً. وللمطاعم/‏ المقاهي/‏ ردهة المطاعم: الأحد إلى السبت، 10:00 صباحاً حتى 2:00 صباحاً. وفي سيتي سنتر الشارقة في عيد الأضحى المبارك: 19-31 أغسطس، بالنسبة للمتاجر: الأحد إلى السبت، 10:00 صباحاً حتى 1:00 صباحاً والجمعة 2:00 ظهراً حتى 1:00 صباحاً. وفي المطاعم/‏ المقاهي/‏ ردهة المطاعم: الأحد إلى السبت، 10:00 صباحاً حتى 2:00 صباحاً والجمعة 2:00 ظهراً حتى 2:00 صباحاً.