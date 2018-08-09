تعاون بين «المشرق» و«العراقي للتجارة» و«جنرال إلكتريك» لدعم الطاقة بالعراق

المصدر: Ⅶدبي- البيان

دخل بنك المشرق في تعاون استراتيجي مع المصرف العراقي للتجارة، وشركة جنرال إلكتريك، بهدف تسريع وتطوير مشاريع طاقة في العراق للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد.

وتؤكد هذه الشراكة التزام بنك المشرق بدعم المشاريع التطويرية في منطقة الشرق الأوسط. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، دعم المشرق مشاريع تحتية كبرى في المنطقة، مثل مشروع توسيع مصفاة الرويس، ومشروع ضغط الغاز في حقل باب.

وقال ستيليوس كارافاسيليس، رئيس وحدة الشركات متعددة الجنسيات في بنك المشرق: أبدت الحكومة العراقية رغبة قوية بتعزيز البنية التحتية للبلاد، ويهدف بنك المشرق في تعاونه الاستراتيجي هذا إلى مساعدة العراق على تنفيذ تلك المشاريع الاستراتيجية التي يحتاجها. ونحن سعداء للغاية بتقديم دعمنا للحكومة العراقية من خلال تمويل محطة كهرباء خور الزبير، بالتعاون مع شركائنا في المصرف العراقي للتجارة وجنرال إلكتريك. ويلعب المصرف العراقي للتجارة دوراً رئيسياً في توجه الحكومة العراقية لتعزيز البنية التحتية للطاقة، والاستجابة للطلب المتزايد لمواطنيها ودعم احتياجاتهم. وفي يوليو الفائت، أنجز المصرف وشركة جنرال إلكتريك بنجاح صفقة تتعلق بإعادة تأهيل محطة كهرباء خور الزبير، بقيمة بلغت 52 مليون يورو، تم تمويلها من قبل بنك المشرق بموجب هذه الشراكة.

ويعد مشروع خور الزبير أكبر مشروع محطة طاقة بتمويل من الحكومة الأميركية يتم تنفيذه في العراق. وتقع محطة التوربينات الغازية هذه في منطقة نائية في جنوب العراق، وقد تم تصميمها لتزويد مئات الآلاف من الناس بالكهرباء.

وقال فيصل الهيمص، رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة: يعمل المصرف العراقي للتجارة وشركة جنرال إلكتريك، ضمن شراكة ناجحة وطويلة الأمد، كما أن لدينا علاقة تجارية مميزة مع بنك المشرق. ونتطلع إلى تطوير هذه العلاقة في المستقبل.