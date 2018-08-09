«اقتصادية عجمان» تبحث سبل تطوير القطاعات

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، جلستها الثامنة للعام 2018 برئاسة المهندس عبدالله المويجعي، رئيس اللجنة، لبحث سبل سير العمل وسبل تطوير القطاعات الاقتصادية في عجمان، بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان، كما حضر الجلسة أعضاء اللجنة، سالم أحمد السويدي، وعلي عيسى النعيمي، ويافع عيد الفرج، ومروان عبيد المهيري، وخولة الياسي مقرر اللجنة.

وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة مواكبة كافة الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة لتوجهات الدولة الاقتصادية، ومنها تنفيذ سياسات ومشاريع تهدف إلى استشراف المستقبل كونه أصبح من أهم سمات تطور القطاع الاقتصادي، وتعزيز مقوماته وتنافسيته لتكون الإمارة وجهة اقتصادية وسياحية للمستثمرين.

وأشاد المويجعي بحرص القيادة على تهيئة بيئة اقتصادية تنافسية تعزز ريادة ومكانة الإمارات في استقطاب المستثمرين من خلال المقومات المتنوعة للدولة، واستحداث تشريعات تصب في تنمية القطاع الاقتصادي.