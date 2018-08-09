«أبوظبي للجودة» يناقش تكلفة تنفيذ المشاريع

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، ورشة عمل بعنوان «اقتراحات القطاع الخاص لتعديل المواصفات التي تؤدي إلى ارتفاع كلفة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الإمارة». تأتي الورشة تماشياً مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً، وفي إطار تنفيذ توجه أبوظبي في مجال المحفزات الاقتصادية، والعمل على إعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية.

وقد قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بترشيح لجنتين دائمتين بنطاق عمل واسع لضمان تغطية شاملة لمسألة المواصفات على أساس الأولوية، وهاتان اللجنتان هما، المياه والطاقة والبيئة العمرانية والمخلفات، والثانية الأغذية والزراعة والرعاية الصحية والأدوية.