دبي الملاحية: مواصلة التقييم الشامل للطواقم البحرية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أكدت إدارة المرور البحري في «سلطة مدينة دبي الملاحية» مواصلة إجراءات التقييم الشامل للطواقم البحرية، بالتزامن مع النشاط اللافت في حركة الترخيص البحري، ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، في خطوة تدعم إثراء المعرفة البحرية الحديثة في إدارة العمليات التشغيلية قبل الخضوع للفحص الرسمي. ويأتي ذلك انسجاماً مع الجهود الحثيثة، التي تبذلها السلطة البحرية لرفد القطاع البحري بكوادر بحرية مؤهلة لقيادة مسيرة الريادة، التي تقودها دبي باعتبارها واحدة من المراكز البحرية واللوجستية الأكثر تقدماً وتنافسية وجاذبية في العالم.

وتنفذ السلطة البحرية برنامج التقييم والتدريب والفحص للطواقم البحرية العاملة، ضمن المياه الإقليمية المحلية، بالاستفادة من الإمكانات العالية التي تتمتع بها دبي باعتبارها محوراً رئيسياً ومركزاً رائداً للتدريب البحري إقليمياً ودولياً. ويأتي ذلك تماشياً مع التزام السلطة البحرية بضمان مطابقة أعلى معايير الكفاءة والاحترافية والمهنية في ترخيص الطواقم البحرية، تزامناً مع الإقبال المتزايد على إصدار رخص القيادة البحرية والذي يعكس الثقة العالية التي توليها الأوساط البحرية لإمارة دبي باعتبارها بيئة بحرية آمنة ومتجددة ذات تنافسية عالية.

وأكّد الكابتن خميس ولد غميل، مدير إدارة الحركة الملاحية في «سلطة مدينة دبي الملاحية» الالتزام المستمر بالارتقاء بآليات التدريب والتقييم سعياً وراء تطوير المهارات وإثراء المعرفة لدى الطواقم البحرية باعتبارها ضرورة ملحة لتحقيق التكامل بين السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة على امتداد السواحل المحلية، مؤكداً حرص السلطة البحرية على توفير التدريب البحري استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، إيماناً منها بأهميته الاستراتيجية دعامة أساسية لتنمية الكفاءات البشرية القادرة على توجيه دفة نمو القطاع البحري.

خبرات

واختتم قائلاً: نمضي بخطى ثابتة وواثقة باتجاه رفد الطواقم البحرية بالمعرفة الحديثة والخبرة العملية اللازمة لإدارة العمليات التشغيلية للوسائل البحرية، بما يتواءم وأفضل الممارسات العالمية، واضعين نصب أعيننا توفير البرامج التدريبية المتكاملة التي تمهد الطريق أمام تأهيل كوادر تتمتع بالكفاءة والقدرة على مطابقة التشريعات والقوانين والقرارات المحلية والدولية الضامنة لأسباب الملاحة الآمنة، بما يصب في خدمة تطلعاتنا في ترسيخ ريادة دبي على الخريطة البحرية العالمية، استكمالاً للإنجازات النوعية غير المسبوقة في وصولها إلى مصاف المراكز الخمسة الأفضل عالمياً في «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي» وأبرز التجمعات البحرية الخمسة الأكثر التنافسية والجاذبية في العالم.

تقييم وتدريب وفحص

تنفذ إدارة المرور البحري في «سلطة مدينة دبي الملاحية» برنامج التقييم والتدريب والفحص، مع التركيز على تغطية كل الجوانب المتعلقة بسبل تطبيق القرارات والتشريعات ذات الصلة بمنع تصادم الوسائل البحرية، تعزيز السلامة البحرية، مناولة السفن، مسؤولية ربان السفينة، إلى جانب الامتثال لمعايير السلامة والاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات والقرارات الدولية في إدارة العمليات التشغيلية البحرية، وتحسين المزايا التنافسية للقطاع البحري المحلي.