أحمد بن سعيد يستعرض تطورات قطاع الشحن والخدمات اللوجستية مع «نافال»

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، وفداً يضم مسؤولي اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات «نافال».

ضم الوفد ناديا عبد العزيز رئيس اللجنة وعبد الله بن خدية مدير إدارة النقل الجوي في هيئة دبي للطيران المدني المنسق العام للجنة وأحمد عبد الرزاق نائب رئيس اللجنة وغسان سليمان المستشار الإعلامي للجنة.

واستعرض سمو الشيخ أحمد بن سعيد الرئيس الفخري للجنة، مع الوفد شؤون صناعة الشحن والتطورات التي تشهدها هذه الصناعة محلياً ودولياً.

وقدمت رئيس اللجنة خلال اللقاء شرحاً لسمو الشيخ أحمد بن سعيد حول الجهود التي تبذلها «نافال» والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية لبناء الشراكات والعلاقات الدولية بهدف تعزيز سمعة الإمارات على الساحة الدولية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية. وتقدمت بالشكر والتقدير إلى سموه على توجيهاته ودعمه للجنة من أجل تحقيق أهدافها.

وتعد اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية، من أقدم اللجان المتخصصة في هذا المجال في المنطقة حيث تأسست في العام 1992، وهي تعمل بنشاط من أجل ترسيخ المكانة البارزة للدولة في مجال النقل والشحن الدولي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.