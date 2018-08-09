125 مليون دولار صافي دخل «إنفستكورب»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلن بنك إنفستكورب الاستثمارات البديلة، أمس نتائجه للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل قيمته إلى 125 مليون دولار مقارنة مع 120 مليون دولار في السنة المالية 2017، وارتفع الربح المخفض للسهم العادي بنسبة 4% ليبلغ 1.30 دولار ي مقارنة مع 1.25 دولار في السنة المالية السابقة. ووصل الدخل الصافي للنصف الثاني من السنة المالية 2018 إلى 70 مليون دولار مقارنة مع 72 مليون دولار للنصف الثاني من السنة المالية 2017.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح سنوية بقيمة 0.24 دولار للسهم العادي الواحد، كما في السنة المالية الماضية. وواصل البنك تحقيق تقدّم جيد في تنفيذ استراتيجيته للنمو، حيث أسهم التنويع الجغرافي المستمر لقاعدة المستثمرين ومجموع المنتجات في تسجيل مستويات قياسية على صعيد توزيعات العملاء والنشاط الاستثماري وجمع الأموال عبر جميع الأسواق. ويأتي هذا الأداء القوي في ظل عدم ثبات المشهد الجيوسياسي والاقتصادي، وخاصة في منطقة الخليج.

وارتفع النشاط الاستثماري للبنك بنسبة 36% لتصل قيمته إلى 2.8 مليار دولار مقارنة مع 2.1 مليار دولار في السنة المالية 2017، وارتفعت عمليات توظيف الاستثمارات وجمع الأموال 77% لتصل إلى 7.3 مليارات دولار مقارنة مع 4.1 مليارات دولار في السنة المالية 2017. ويُعزى هذا النمو في جانب منه إلى ارتفاع مساهمة وحدة إدارة الائتمان في سنتها الأولى الكاملة، إضافة إلى توسع استثمارات البنك وقاعدة عملائه النشطة.

وارتفع حجم الأصول المدارة بنسبة 6% ليصل إلى 22.6 مليار دولار. وأسهم هذا النمو الذي جاء أيضاً نتيجة ارتفاع مساهمة وحدة إدارة الائتمان في رفع حجم الدخل المتكرر من رسوم الأصول المدارة.

رعاية

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دخل إنفستكورب استثماره الثالث في قطاع الرعاية الصحية عبر إنشاء مستشفى بأبوظبي، بالتعاون مع «فاميد»، المزود العالمي لحلول إعادة التأهيل وغيرها من الخدمات المخصصة للمستشفيات.