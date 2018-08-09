«ألفا» تطلق «رحلة اللؤلؤة السياحية بالهليكوبتر»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة ألفا للوجهات السياحية «رحلة اللؤلؤة السياحية بالهليكوبتر» بإدارة شركة فلاي هاي دبي، وتستمر الرحلة لمدة 12 دقيقة من فندق أتلانتس النخلة، متوجهة إلى برج خليفة، كما تحلق الطائرة فوق أكثر المعالم شهرة في دبي: فندق أتلانتس النخلة، وبرج العرب، وساحل دبي، ثم العودة إلى مهبط الطائرات في أتلانتس النخلة. وتتوفر الرحلة بشكل يومي.

وقال سمير حمادة، مدير عام ألفا للوجهات السياحية: نظراً للشعبية الكبيرة التي تحظى بها جولات الهليكوبتر بين السياح والمقيمين، نقدم رحلة اللؤلؤة التي ستتيح للمسافرين استكشاف معالم دبي في أقصر وقت ممكن، مصحوبة بعنصر التشويق الذي توفره جولات الهليكوبتر. وتوفر شركة فلاي هاي دبي خيارات من الرحلات السياحية بالهليكوبتر تتنوع ما بين 12 إلى 45 دقيقة لاستكشاف معالم دبي الشهيرة برفقة طيارين محترفين.