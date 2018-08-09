تحديثات جديدة لـ«نيسان باترول تايتانيوم V8»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «المسعود للسيارات» مؤخراً، النقاب عن التحديثات والمميزات الجديدة الي تم إضافتها لسيارة «نيسان باترول تايتانيوم V8» طراز 2018، التي من شأنها تعزيز التقنية التكنولوجية المستخدمة بما يسهم في ترسيخ المكانة الريادية التي تحظى بها السيارة، كأفضل طراز في فئتها.

تشتمل التحديثات الجديدة على العديد من التقنيات المميزة، ومن أبرزها خاصية إغلاق الأبواب تلقائياً وتزويد السيارة بشاحن الهاتف الذكي اللاسلكي، حيث يمكن للسائق وضع هاتفه المحمول في قاعدة مخصصة للشحن اللاسلكي. كما تأتي السيارة بنظام رصد النقطة العمياء، والذي يعمل على تنبيه السائق من الأجسام المقتربة من الجانبين باستخدام أجهزة استشعار موجودة في نهاية خلفية السيارة، بالإضافة إلى ذلك تتضمن السيارة سقف ألكانترا المضيء وشارة التايتانيوم.