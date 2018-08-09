480 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 480 مليون درهم، حيث تم تسجيل 113 مبايعة بقيمة 270 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 125 مليون درهم و101 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 145 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 88 مليون درهم بمنطقة القوز الصناعية الأولى.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين، فيما تصدرت برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم. وسجلت الرهونات 210 ملايين منها 26 رهن أراض بقيمة 177 مليون درهم و32 رهن فلل وشقق بقيمة 33 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 32 مليوناً.