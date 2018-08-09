غولدن ساندز للشقق الفندقية تشارك بجولة تعريفية في الهند

المصدر: دبي- البيان

سجلت غولدن ساندز للشقق الفندقية، وهي أحد مشاريع «مجموعة عبد الله أحمد الموسى» حضوراً قوياً في الهند، إثر مشاركتها مؤخراً في حملة سياحة دبي التعريفية في الهند التي استمرت 4 أيام. وغطت الجولة مدن كالكوتا وبونه وأحمد آباد ومومباي. ويشكل القادمون من الهند 30% من نزلاء جولدن ساندز للشقق الفندقية. وتعد الهند من أسرع الأسواق نمواً في العالم، حيث تحتل مكانة بارزة من بين الأسواق الرئيسية التي تزور دبي. ووفقاً لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ازداد عدد الزوار من الهند بنسبة 7% خلال الربع الأول.

وقال محمد خوري، مدير عام جولدن ساندز للشقق الفندقية: حريصون للغاية على الاستحواذ على حصة أكبر من هذا السوق المتنامي، لذلك التقينا العديد من الشركاء للتعريف عن جولدن ساندز للشقق الفندقية بشكل أكبر في المدن الأربع.