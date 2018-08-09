«أورورا» تنجز مشروع «حياتي ريزيدنس» في قرية جميرا سيركل

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت شركة «أورورا» للتطوير العقاري أمس، إنجاز مشروعها المتميز «حياتي ريزيدنس» الذي يضم منازل عصرية بأسعار مناسبة لاقت إقبالاً كبيراً في سوق العقارات بدبي ولم يعد هناك سوى 7 وحدات سكنية متوفرة للبيع. ويضم مشروع «حياتي ريزيدنس» 122 وحدة سكنية و20 وحدة تاون هاوس. وبلغت قيمته 168 مليون درهم. وقد أعلنت «أورورا» بدء المرحلة الثانية من المشروع، حيث سيتم بناء 103 وحدات سكنية و19 وحدة تاون هاوس لتكون جاهزة بحلول ديسمبر 2019.

وقال كيان فرح، الرئيس التنفيذي لشركة «أورورا» للتطوير العقاري: نعتزم أيضاً بناء مجمع سكني عصري في منطقة «ورسان 4» بالقرب من المدينة الأكاديمية تحت اسم «لايرا من أورورا» وهو مصمم خصيصاً ليلبي متطلبات العاملين والطلاب من جيل الشباب. وحتى اليوم، أنجزت أورورا مشاريع بقيمة 275 مليون درهم تشمل «حياتي ريزيدنس» و«ريتز ريزيدنس» و«F01» وتنجز الآن مشروعين بقيمة 238 مليون درهم، هما «حياتي أفينيو» و«لايرا من أورورا».

والشقق السكنية في مشروع «حياتي ريزيدنسط تتألف من 6 استديوهات واسعة، و82 شقة من غرفة نوم واحدة، و27 شقة من غرفتي نوم، و6 شقق متسلسلة تتألف من غرفتي نوم. وتتألف وحدات التاون هاوس من 4 غرف نوم. ويقع مشروع «حياتي أفينيو» ضمن قرية جميرا سيركل ويضيف مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق تضم 103 شقق سكنية، و19 وحدة تاون هاوس إلى هذا المجمع الذي يشهد إقبالاً متزايداً للعيش فيه.

وكانت شركة «أورورا» للتطوير العقاري تعاونت، بالإضافة إلى وحدة أي سي سي للتحسينات، مع مجموعة من شركائها الاستراتيجيين والشركات التابعة لمجموعة شركة المقاولات الهندسية بما فيها شركة المقاولات الهندسية وشركة «أبنوس للتجهيزات الداخلية والأعمال الخشبية» و«كورسيرف لإدارة المنشآت» و«برايم ميتال إندستريز» و«يونايتد ماسترز للأعمال الكهربائية والميكانيكية».