5.6 % وفورات حملة «إمباور» الصيفية خلال الشهر الأول

المصدر: Ⅶدبي- البيان

تواصل مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، حملتها الصيفية، التي انطلقت في يوليو وتستمر لمدة 3 أشهر، بهدف تقليل استهلاك طاقة تبريد المناطق من خلال الثبات على درجة الحرارة المثلى، والتخفيض من قيمة فواتير استهلاك المتعاملين وصولاً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأعلنت الشركة عن تحقيقها وفورات بلغت 5.6% من طاقة تبريد المناطق، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتضمنت الحملة عدداً من الإرشادات والنصائح التي تسهم في الحد من استهلاك الطاقة، خلال فترة الصيف من خلال تشجيع المتعاملين على ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة، إضافة إلى وسائل مبتكرة تسهم في تقليل درجة حرارة المنزل وتخفيض التكاليف الشهرية عبر استخدام وسائل صديقة للبيئة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: سعداء بالنتائج التي حققتها الحملة خلال الشهر الأول من إطلاقها والتي تعكس مدى وعي المتعاملين وثقتهم بالشركة، التي تبتكر في استخدام الأساليب المستدامة والمسؤولة في العمليات التشغيلية، ما يساعدها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالوصول للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، التي تنسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانتها لتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية، ورؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول 2021.