«الياه سات» تطلق خدمة «ياه كليك واي فاي انتربرايز»

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، مشغل الأقمار الصناعية، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والتابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، أمس، إطلاق خدمة «ياه كليك واي فاي انتربرايز» بالتعاون مع «تانازا»، الشركة الإيطالية المتخصصة بتوفير برامج إدارة شبكات «الواي فاي» عبر الحوسبة السحابية. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع توقيع اتفاقية بين الشركتين تسمح باستخدام منصة «تانازا» لإدارة شبكات «الواي فاي» عبر تقنية الحوسبة السحابية لدعم الخدمة الجديدة في جميع المناطق التي تغطيها خدمة «ياه كليك».

وتوفر الخدمة الجديدة حلاً فعالاً لتعزيز كفاءة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت من ناحية التكلفة والسرعة والموثوقية، حيث تم تطويرها لتلبية متطلبات الاتصال بالإنترنت في الشركات والمنظمات غير الحكومية والحكومات والمجتمعات ضمن مناطق أفريقيا والشرق الأوسط ووسط وجنوب غرب آسيا. وبفضل المنصة سهلة الاستخدام التي تتيحها لإدارة عدة مستخدمين في وقت واحد، والاستعمال السلس للمستخدم النهائي؛ من المتوقع أن تساهم هذه الخدمة أيضاً بدفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وذلك عبر توفير اتصال موثوق وعالي السرعة بالإنترنت، وذلك للمدارس والعيادات والمكاتب الحكومية الواقعة في المناطق النائية، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة عند اللزوم.

وقال فرهاد خان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لـ «الياه سات»: في ظل التطور السريع للعالم دائم الاتصال بالإنترنت، من الضروري أن تبذل جميع المؤسسات بمختلف مجالات عملها أقصى طاقاتها الإنتاجية، وبالتالي يجب منحها اتصالاً سريعاً بالإنترنت دون انقطاع. ويقع العديد من المؤسسات العامة والخاصة التي نقدم لها خدماتنا، في مناطق نائية في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب غرب آسيا، حيث لا تتوافر إمكانية الاتصال القوي بشبكة الإنترنت. ولكن مع إطلاق خدمة «ياه كليك واي فاي انتربرايز»، نتطلع إلى تزويد عدد أكبر من المستخدمين بخدمات إنترنت موثوقة.